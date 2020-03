Brunello Cucinelli, utile +7,1% nel 2019. Dividendo 0,35 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli archivia il 2019 con un utile netto normalizzato di 49,3 milioni, in aumento del 7,1% rispetto all'anno prima. Inetti sono stati pari a 607,8 milioni, con un +9,9% a cambi correnti (+8,6% a cambi costanti).Il CdA ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il 23 aprile, la distribuzione di unper azione., sia dal punto di vista finanziario, con un solido incremento delle vendite e delle marginalità che in termini di posizionamento del brand - afferma il-. Con equilibrata apprensione e impegno collettivo stiamo governando la nostra impresa cercando di mettere in atto tutto ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il nostro Governo ci indicano, condividendo appieno le strategie, aspettando con ansia dagli scienziati di tutto il mondo notizie tranquillizzanti. Con la stessa dedizione, curiamo il rapporto con la nostra filiera esterna di produzione italiana che rappresenta qualcosa di speciale per noi e per la nostra amata nazione, consapevoli che ciò che sta avvenendo sotto il profilo economico, è qualche cosa di congiunturale che presto si risolverà e che non assomiglia a quella crisi del 2008 fortemente strutturale che ci impegnò seriamente per anni., avendo terminato le consegne Primavera Estate 2020 ed avendo ultimato la raccolta ordini AutunnoInverno 2020 con dei risultati eccellenti e con dei giudizi amabili da parte dei buyers e della stampa specializzata,consci che comunque sarà un anno da guardare e leggere con attenzione ma separato, che non impatterà il nostro progetto 2019-2022 e il piano decennale 2019-2028, dove immaginiamo di raddoppiare il nostro fatturato e conseguire dei sani, equilibrati e sostenibili profitti".