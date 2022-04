Brunello Cucinelli sale in borsa dopo i risultati del 1° trimestre 2022

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli, maison italiana operante nel settore dei beni di lusso e quotata su Euronext Milan, sale in borsa dopo che ieri sera ha diffuso i dati relativi al primo trimestre 2022. I ricavi netti sono stati pari a 196,9 milioni di euro, in crescita del +19,6% a cambi correnti (+16,7% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre 2021. La crescita ha interessato tutte le aree geografiche (Americhe +37,7%, Europa +14,5%, Asia +14,5%, Italia +2,8%). Il canale retail ha mostrato un incremento del +36,4%, mentre il canale wholesale del +6,1%.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo scrivono che "i risultati sono solidi e il posizionamento di fascia alta del brand sostiene la visibilità sulle proiezioni di crescita nel lungo termine". "Il fatturato del trimestre è in linea, le guidance confermate con crescente fiducia. Ci aspettiamo che il newsflow rimanga supportive, ma il titolo tratta a premio del 110-120% rispetto agli altri peers", osserva Equita.

"L'andamento del business in questa prima parte dell'anno ci permette di confermare pienamente le aspettative di una bella ed equilibrata crescita intorno al +12% per il 2022 e del +10% per il 2023", ha affermato il re del cachemire nel comunicato sui risultati.

Buona la performance di Brunello Cucinelli, che si attesta a 53,55 con un aumento dell'1,32%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,07 e successiva a 57,87. Supporto a 52,27.

(Foto: © TEA / 123RF)