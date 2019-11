Brunello Cucinelli, ricavi primi 9 mesi +8,8%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha comunicato i risultati dei primi nove mesi delchiusi conpari a, segnando un aumento dell'rispetto aimilioni ottenuti nei; a cambii la crescita dei ricavi sarebbe stata delNel dettaglio, inil fatturato è stato pari a(16,6% sul totale), in aumento del, mentreregistra una crescita delBene anche ilcon un aumento delmentre inè addirittura del. Lesegnano un incrementoCucinelli prospetta una chiusura dell'anno in corso"Vista l'evoluzione nel mercato mondiale del ready to wear Made in Italy di lusso e l'importantissima raccolta ordini Primavera Estate 2020", prevediamo che, all'insegna dii, "in linea con il nostro progetto decennale", sottolinea l'imprenditore che ha voluto chiudere con unche con la loro creatività ci consentono di progredire in quel progetto che noi chiamiamo