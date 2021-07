Brunello Cucinelli, ricavi per 313,7 milioni di euro nel primo semestre

Martedì 13 Luglio 2021, 18:30

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli, società quotata sull'MTA e operante nella creazione di manufatti di lusso, ha registrato ricavi pari a 313,7 milioni di euro nel primo semestre 2021, con una crescita a cambi correnti del +7,7% (+10 a cambi costanti) rispetto ai 291,4 milioni di euro al 30 giugno 2019. Il confronto con il 2020 è considerato poco rilevante perchè l'anno scorso è stato condizionato dalla chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo.

Il mercato Europeo (+9,2% rispetto al primo semestre 2019) riporta un ottimo risultato, per la società "di importanza assoluta considerato il peso relativo sulle nostre vendite totali (43,7% inclusa l'Italia)". L'Italia ha segnato un -7,5% rispetto al primo semestre 2019. Il mercato americano (+5,1% rispetto al primo semestre 2019, con una crescita ancora più positiva a cambi costanti), "continua a dare prova della forza della domanda locale e del convinto ritorno del cliente all'acquisto negli spazi fisici". Il mercato asiatico (+19,7% rispetto al primo semestre 2019), che complessivamente pesa per il 24,5% sui ricavi totali dell'azienda, prosegue il percorso crescita, con incrementi ancora più sostenuti nella Mainland China.

Nel primo semestre 2021 il canale retail realizza una crescita del +10,3% rispetto al primo semestre 2019, incrementando leggermente il proprio peso relativo, passato dal 51,5% al 52,7%. Il canale wholesale cresce del +4,9% rispetto al primo semestre 2019, con un peso relativo del 47,3% (48,5% nel primo semestre 2019).

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti in questo semestre ed ancor più della grande attenzione che riscontriamo attorno al nostro brand - ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Società - Le vendite di questa Primavera Estate 2021 sono state molto buone, e l'inizio della stagione Autunno Inverno 2021 conferma le bellissime sensazioni che già in sede di raccolta ordini avevamo respirato". Cucinelli ha aggiunto che ora si aspetta "un'ottima crescita delle vendite per l'intero 2021, nell'intorno del +20% rispetto al 2020, con un altrettanto positivo ed equilibrato aumento per l'anno 2022 intorno al +10%".

