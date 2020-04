Brunello Cucinelli, nel primo trimestre ricavi preliminari in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli ha esaminato i ricavi netti consolidati preliminari di vendita del primo trimestre 2020 che si sono attestati a 156,7 milioni di euro, con un calo del 2,3% a cambi correnti (-2,9% a cambi costanti) rispetto ai 160,4 milioni dello scorso anno.I dati definitivi del primo trimestre 2020 - fa sapere il Gruppo con una nota - saranno esaminati e approvati dal CdA nella riunione prevista per il 7 maggio prossimo.Il Consiglio ha inoltre deciso di revocare la proposta di distribuzione del dividendo a valere sugli utili dell'esercizio 2019 ed ha deliberato pertanto di destinare l'utile dell'esercizio 2019 della Società pari a Euro 57.216.429 a riserva di utili., in caso di riequilibrio del contesto economico globale e con prospettive aziendali positive per il 2021", ha dichiarato il