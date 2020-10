Brunello Cucinelli, Equita conferma valutazione dopo dati bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ribasso per Brunello Cucinelli, che presenta una flessione dell'1,56%.Gli analisti di Equita confermano la valutazione a Brunello Cucinelli. Il giudizio viene reiterato a "hold" ed il target price a 35,20 euro. Il gruppo ha annunciato un terzo trimestre in ripresa: crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, in linea con le attese. Buone le prospettive per fine anno. "Nel terzo trimestre abbiamo avuto dei risultati molto, molto positivi e immaginiamo che questo favorevole andamento possa continuare nel quarto ed ultimo trimestre del 2020", ha affermato il Presidente Brunello Cucinelli.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del re del cachemire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo di Brunello Cucinelli mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,67 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,07.