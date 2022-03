Brunello Cucinelli, dividendo di 0,42 euro. Vede crescita al +12% nel 2022

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Brunello Cucinelli, maison italiana operante nel settore dei beni di lusso e quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. I ricavi netti sono stati pari a 712,2 milioni di euro, in crescita del +30,9% (+32,4% a cambi costanti) rispetto al 2020, con un incremento del +17,2% rispetto al 2019. L'EBITDA è stato pari a 193,3 milioni di euro (incidenza del 27,1%), rispetto a 89,5 milioni di euro dello scorso anno e ai 169,6 milioni di euro nel 2019 (incidenza del 27,9%). L'utile netto è stato pari a 56,3 milioni di euro, rispetto a una perdita di -32,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e un utile di 53,1 milioni di euro nel 2019.

Gli investimenti, in linea con la pianificazione pluriennale, sono stati a favore della contemporaneità della "Casa di Moda": 61,6 milioni di euro investiti nel 2021, in crescita rispetto ai 51,6 milioni di euro del 2020 e ai 52,6 milioni di euro nel 2019. L'Indebitamento Finanziario Netto caratteristico è stato pari a 23 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 93,5 milioni di euro del 2020 e ai 30,1 milioni al 31 dicembre 2019.

"Il 2021, che noi abbiamo definito anno del riequilibrio, si è concluso con degli splendidi risultati sia economici che di immagine per il nostro brand. Il fatturato è cresciuto del 30,9% e di conseguenza l'utile netto è stato pari a 56,3 milioni di Euro", ha commentato il presidente Brunello Cucinelli. "Quest'anno si apre con un trimestre che volge ormai al termine con dei risultati particolarmente interessanti, la raccolta ordini uomo–donna Inverno 2022 è stata veramente importante - ha aggiunto - Tutto ciò ci fa immaginare ancora un altro anno di bella ed equilibrata crescita con un aumento del fatturato intorno al 12%".

Il CdA proporrà alla prossima assemblea degli azionisti, che si terrà in unica convocazione il 27 aprile 2022, di deliberare la distribuzione di un dividendo, relativo all'esercizio 2021, pari a 0,42 euro per azione (al lordo delle eventuali ritenute di legge). Il dividendo sarà messo in pagamento in data 25 maggio 2022, con stacco cedola (n. 8) il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022

La società si aspetta nel 2022 "una crescita intorno al +12%, il riequilibrio della marginalità ai nostri livelli di normalità pre-pandemia, e un ulteriore miglioramento dell'Indebitamento Finanziario netto, confermando importanti investimenti, in linea con la progettazione pluriennale come avvenuto nel 2021". "Con altrettanta fiducia attendiamo una crescita equilibrata nel 2023 intorno al +10%, viene aggiunto. La prima parte del 2022 ha evidenziato "risultati molto, molto buoni in entrambi i canali di vendita", con il canale retail che è sostenuto dai sell-out molto positivi delle collezioni Primavera Estate 2022 uomo e donna.