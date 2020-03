(Teleborsa) - Borsa Italiana ha sospeso le negoziazioni delle azioni della società Cose Belle d'Italia (CBI), in attesa di un comunicato. Lo ha annunciato la società che gestisce gli scambi con una breve nota. Oggi giovedì 26 marzo 2020 è in calendario il CdA per l'approvazione del bilancio,.

