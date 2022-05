Brookfield e Cellnex valutano offerta per torri Deutsche Telekom

Lunedì 30 Maggio 2022, 12:15







(Teleborsa) - Scambiano in negativo Cellnex, società spagnola attiva nel business delle torri, e Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d'Europa, dopo che Bloomberg ha scritto che la società di private equity Brookfield sarebbe in trattative con Cellnex per presentare un'offerta per le torri di Deutsche. La valorizzazione indicativa sarebbe di 20 miliardi di euro, compreso il debito. Brookfield potrebbe però anche decidere di presentare un'offerta da sola, mentre ci sarebbero anche altri fondi di private equity ed infrastrutturali sul dossier come Stonepeak e DigitalBridge Group.



In discesa Cellnex Telecom, che si attesta a 42,01, con un calo del 2,96%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 41,48 e successiva a 40,94. Resistenza a 42,94.



Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Deutsche Telekom, attestandosi a 18,98, con un calo dello 0,52%.

Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 18,88 e successiva a quota 18,77. Resistenza a 19,11.