Broadpeak si è quotata su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Broadpeak si è quotata oggi su Euronext Growth Paris con un prezzo di ammissione pari a 6,41 euro per azione e una capitalizzazione di 80 milioni di euro, dopo aver raccolto 20 milioni di euro nell''offerta pubblica iniziale (IPO). L'offerta ha riguardato investitori istituzionali e privati ??internazionali. Il Global Placement è stato sottoscritto in eccesso di 1,44 volte al prezzo di offerta e Open Price Public Offering è stato sottoscritto in eccesso di 1,67 volte. Si tratta della 14esima quotazione su Euronext Paris nel 2022, la 34esima su Euronext e la 18esima di una società tech su Euronext.

Broadpeak è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti, software e sistemi per lo streaming video e la consegna di contenuti digitali per fornitori di contenuti e operatori di rete. Oltre a migliorare e facilitare lo streaming video, l'azienda francese offre anche software per la registrazione video e l'inserimento di annunci pubblicitari.

La quotazione sulla Borsa di Parigi ha lo scopo di finanziare il suo programma di ricerca e sviluppo per i suoi strumenti e servizi tecnologici, rafforzare la sua presenza internazionale e aumentare le dimensioni dei suoi team di vendita. Mira inoltre a sviluppare ed espandere ulteriormente la sua piattaforma cloud SaaS (Streaming-as-a-Service) lanciata all'inizio di quest'anno.