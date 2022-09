Broadcom festeggia i numeri del terzo trimestre

Venerdì 2 Settembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Broadcom, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%.



Il produttore di semiconduttori ha chiuso il terzo trimestre con utili netti in crescita a 3,07 miliardi, 7,15 dollari per azione rispetto agli 1,88 miliardi, (4,20 dollari) dello stesso periodo di un anno prima. Su base rettificata l'EPS si è attestato a 9,73 dollari contro i 9,56 dollari del consensus. Per il trimestre in corso, Broadcom prevede ricavi pari a circa 8,9 miliardi superiori agli 8,8 miliardi attesi dal consensus.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società tech statunitense, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo scenario tecnico di Broadcom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 505,6 USD con area di resistenza individuata a quota 521,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 496,4.