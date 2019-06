Broadcom, l'Antitrust Ue mette nel mirino decoder e modem per concorrenza sleale

La Commissione europea ha deciso di aprire un'inchiesta sulla società statunitense Broadcom, leader mondiale nel settore dei microchips per dispositivi wifi per televisori, decoder e modem, perchè sospettata di aver violato le regole Ue sulla libera concorrenza. Lo ha reso noto la stessa Commissione precisando che, mentre saranno condotti i necessari accertamenti, alla società saranno imposte misure urgenti e temporanee per evitare che il suo comportamento causi «danni irreparabili» al mercato.



Decoder e modem, sottolinea in una nota la commissaria Ue alla concorrenza Margarethe Vestager, «sono parte della nostra vita di tutti i giorni sia per motivi professionali che nel tempo libero. Sospettiamo che Broadcom abbia fatto in modo, attraverso clausole contrattuali restrittive, di escludere i suoi concorrenti dal mercato. Questo impedirebbe ai clienti e ai consumatori di beneficiare dei vantaggi insiti nell'innovazione e nella possibilità di scegliere» tra un'offerta più ampia di prodotti.

