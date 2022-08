British Airways, taglierà 10mila voli nella programmazione invernale

Martedì 23 Agosto 2022, 13:15







(Teleborsa) - British Airways, parte del Gruppo IAG, taglierà oltre 10mila voli al programma invernale, confermando che le interruzioni causate dalla carenza di personale si prolungheranno almeno sino all'anno prossimo. Una crisi - ricorda il Financial Times - che dura da qualche mese è che è stata innescata dalla massiccia riduzione di personale attuata durante la pandemia, cui si è aggiunto ora un aumento del costo del carburante ed una fase di rallentamento economico.



Questo massiccio taglio dei voli segue quello attuato nel corso della stagione estiva, quando il sovraffollamento degli aeroporti aveva costretto le compagnie aeree a cancellare i voli. Poi, un piano di austerità ha consentito alle cancellazioni di tornare in linea con la media storica.



British Airways prevede di cancellare altri 629 voli sino al 29 ottobre e rivedere la programmazione invernale che dura fino a marzo, per la quale è previsto un taglio dell'8% dei voli.