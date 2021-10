British Airways schiera gli A330 sulle rotte per gli USA

1 Minuto di Lettura

Giovedì 7 Ottobre 2021, 18:00







(Teleborsa) - British Airways (Gruppo IAG) tornerà a impiegare gli A380 sulle rotte con gli Stati Uniti, grazie soprattutto al via libera del governo americano all'ingresso di viaggiatori vaccinati.



I primi a essere serviti con questo tipo di aeromobile saranno i collegamenti con Miami e Los Angeles a partire da novembre. A dicembre sarà la volta di Dubai.



Nell'orario invernale 2021-2022 British Airways ha programmato di volare in 23 aeroporti negli USA operando fino a 246 voli a settimana. Nel mese di dicembre New York sarà servita da otto voli settimanali.