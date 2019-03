© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a ottenere la terza livrea storica scelta per celebrare il centenario della compagnia. Dopo l'altro 747 già dipinto con i colori BOAC e l'A319 ora in irlanda per essere riverniciato con le insegne BEA.L'annuncio giunge dopo che molte persone si sono ritrovate entusiaste per vedere la prima livrea della serie,, che atterrato a London Heathrow la scorsa settimana e i molti consensi alla notizia dellaIl Boeing secondo B747-400, marche di registrazione G-BNLY, è entrato nellaall'inizio di questa settimana, dove sarà ridipinto con la. Le caratteristiche del design includono lo, mentre sulla deriva è presente una sezione stilizzata dell'Union Flag. Sarà anche ribattezzato. La livrea presenta anche il logo del centenario della compagniea, che è orgogliosamente esposto su tutti gli aerei con heritage livery.per volare subito verso le destinazioni a lungo raggio servite dai Boeing 747 della flotta della compagnia di bandiera britannica.. L'aeromobile può essere seguito utilizzando Flightradar24, che includerà un'immagine speciale della livrea."Questo annuncio segue. La passione e l'orgoglio che abbiamo riscontrato finora per le nostre livree storiche, sia da parte dei clienti che dei colleghi, sono state fenomenali., e siamo sicuri che questa eccitazione si rifletterà in tutto il mondo".. Un final replica design verrà svelato a tempo debito, mentreL'attività del centenario si sta. Questo include l'installazione del miglior Wi-Fi in ogni posto, equipaggiando 128 aerei a lungo raggio con nuovi interni. La compagnia aerea introdurrà anche un nuovo sedile Club World con accesso diretto al corridoio entro la fine dell'anno.