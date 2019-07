British Airways, multa record da 204 milioni di euro

(Teleborsa) - Giornata nera per la compagnia aerea britannica British Airways, alla quale viene attribuita una maxi-multa da 183 milioni di sterline (circa 204 milioni di euro). Lo annuncia l'ICO (Information Commissioner's Office), l'autorità per la privacy e la protezione dei dati del Regno Unito.



La sanzione fa riferimento ad alcuni fatti accaduti a inizio 2018 quando, un cyberattacco, aveva colpito il sito della compagnia mettendo a rischio i dati delle carte di credito di 380.000 clienti.



Come previsto dalla legge sulla Protezione dei Dati, l'ICO notificherà a breve la sanzione dall'importo record alla British Airways. © RIPRODUZIONE RISERVATA