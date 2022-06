Bristol Myers acquista Turning Point per 4,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Bristol Myers Squibb, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha siglato un accordo per acquisire Turning Point Therapeutics, un'azienda di oncologia di precisione in fase clinica con una pipeline di farmaci sperimentali progettati per affrontare i limiti delle terapie antitumorali esistenti. In base ai termini dell'accordo, Bristol Myers Squibb avvierà un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni in circolazione di Turning Point al prezzo di 76 dollari per azione in una transazione interamente in contanti per un corrispettivo totale di 4,1 miliardi di dollari.

Turning Point ha chiuso la sessione di ieri a quota 34,16 dollari per azione. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Bristol Myers Squibb e Turning Point Therapeutics e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022. La transazione supporta la strategia di crescita a medio-lungo termine di Bristol Myers Squibb con l'aumento dell'utile per azione non GAAP (EPS) a partire dal 2025.

La risorsa principale di Turning Poin è repotrectinib, un medicinale per il cancro del polmone non a piccole cellule (non-small-cell lung cancer, NSCLC). Bristol Myers Squibb prevede che repotrectinib sarà approvato negli Stati Uniti nella seconda metà del 2023 e diventi un nuovo standard di cura per i pazienti con NSCLC.

"L'acquisizione di Turning Point amplia ulteriormente il nostro franchise leader nel settore dell'oncologia aggiungendo una risorsa oncologica di precisione all'ultimo stadio best-in-class - ha affermato Giovanni Caforio, amministratore delegato di Bristol Myers Squibb - Con questa transazione, stiamo continuando il nostro solido track record di sviluppo strategico del business per migliorare ulteriormente il nostro profilo di crescita".