Brioschi, chiude semestre in perdita per 2,8 milioni

(Teleborsa) - Brioschi ha chiuso il primo semestre del 2019 con un margine operativo lordo positivo per 4,6 milioni di euro ed un margine operativo

netto positivo per 2,1 milioni di euro.



Il risultato complessivo di pertinenza del Gruppo è negativo per 2,8 milioni di euro rispetto ad un utile di 23,6 milioni di euro al 30 giugno 2018.



La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 130,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella al 31 dicembre 2018 pari a 130,4 milioni di euro.





