Brioschi cede immobile per 5,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita di un compendio immobiliare in Comune di Latina, all'interno del centro commerciale Latinafiori, costituito da due unità ad uso commerciale, per complessivi mq. 2.700 circa oltre superfici accessorie.



Il prezzo dell'intero compendio immobiliare è stato convenuto in euro 5,9 milioni.



Sono stati inoltre sottoscritti due contratti preliminari di cessione a terzi di rami d'azienda relativi ad attività esercitate nel centro commerciale Latinafiori ed oggetto di affitto di ramo d'azienda. Il prezzo pattuito per le cessioni dei due rami d'azienda è pari rispettivamente a euro 450.000 ed euro 150.000.



Il perfezionamento di tutte le menzionate operazioni è stato fissato entro il 28 febbraio 2019.