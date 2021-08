Brioschi, avviate trattative in esclusiva per vendita edifici Milanofiori Nord

1 Minuto di Lettura

Giovedì 26 Agosto 2021, 17:45







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare, riunitosi in data odierna, ha preso atto dell'esito delle offerte non impegnative pervenute nel corso della prima fase del processo di vendita degli edifici denominati U1 e U3, in fase di ultimazione nel comparto Milanofiori Nord, in Comune di Assago.



Il Consiglio ha quindi deliberato di avviare la seconda fase nella quale saranno condotte trattative in esclusiva con un importante operatore internazionale.



Gli edifici U1 e U3 sono due immobili ad uso uffici, per complessivi 42.000 mq di GIA (Gross Internal Area) oltre a parcheggi e spazi accessori. Entrambi gli edifici, di proprietà della controllata Milanofiori SviluppO, sono già stati interamente locati a due società di

primario standing e saranno consegnati entro la fine del corrente anno.