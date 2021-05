5 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha rinviato a nuovo la perdita di euro 10.696.759.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 si è concluso il mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica. Relativamente al consiglio di amministrazione, l'assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, ed a nominare i componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi sono: Matteo Cabassi, nominato presidente del consiglio di amministrazione, Eugenio Kannès, Silvia Vacca, Maria Adelaide Marchesoni, Daniele Conti e Sergio Barilaro. Dalla lista di minoranza presentata dal socio Viris è stata nominata consigliere Raffaella Viscardi. I signori Daniele Conti, Maria Adelaide Marchesoni, Silvia Vacca e Raffaella Viscardi si sono qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di corporate governance.

L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023. Dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi sono stati tratti i sindaci effettivi Ambrogio Brambilla e Gigliola Adele Villa. Dalla lista di minoranza è stato eletto il sindaco Manlio Napoletano, nominato presidente del collegio sindacale ai sensi di legge. I due sindaci supplenti eletti sono Daniele Carlo Trivi, nominato dalla lista di minoranza e Daniela Travella, selezionata dalla lista di maggioranza.