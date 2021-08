Brindisi, OK da Enac e Enav a ormeggio navi

1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 11:00







(Teleborsa) - Enac e Enav hanno espresso parere favorevole al transito e all'ormeggio delle navi con air draft sino a 50 metri sulla banchina di costa Morena nel porto di Brindisi.



Questo passaggio consente alla Capitaneria di Porto di emettere il relativo provvedimento autorizzativo che dà via libera alla interconnessione tra porto e aeroporto. Si riducono, infatti, i tempi di attesa di navi e aerei prima dell'approdo e dell'atterraggio e di conseguenza l'impatto ambientale.



L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi recepisce le indicazioni di safety riportate da Enac, soprattutto per l'obbligatoria segnalazione luminosa delle navi in ormeggio. Con i lavori realizzati da Aeroporti di Puglia sulla pista di volo RWY 13/31, viene ora consentito l'ormeggio senza penalizzazioni sulla banchina di costa Morena (porto medio) a navi con air draft sino a 50 metri.



(Foto: © Pressfoto | Dreamstime.com)