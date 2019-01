Brindisi di saluto al 2019 e scatta l'era della fattura elettronica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Da quell'attimo, aziende, professionisti, artigiani, ovvero quanti titolari di partita Iva che risiedono nel Paese, sono obbligati ad abbandonare il sistema di fatturazione cartacea e potranno emettere solo questi documenti in formato elettronico., obbligati a dotarsi degli strumenti necessari per ottenere i "documenti". La fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dalla consegna del bene o dalla prestazione del servizio, senza incorrere in sanzioni.. "Correttezza formale" peraltro legata alla firma digitale, d'obbligo solo nelle fatture verso la Pubblica Amministrazione. I controlli saranno accurati e generalizzati e la mole di "fatture" imponente: 3 miliardi di "documentazioni elettroniche2 previste nel 2019. Inevitabile almeno una certa confusione e caos nella messa in moto di una macchina tanto complessa. L'innovazione fa dell'Italia il primo Paese con la fatturazione elettronica nella Pa e per le imprese.L'oobbligo di di emettere fattura elettronica(decreto legge 98 del 2011), del(legge 190 del 2014),(Dpr 633 del 1972),(sempre ai sensi del Dpr 633 del 1972),. Sono fuori dal regime della fatturazione elettronicaPer rilasciare fattura elettronica, che riguarda. Gli strumenti consistono in una procedura appunto via web, oppure in una app gratuita ("FatturAE", disponibile per i sistemi Android e iOs), oppure in un apposito software da installare nel computer prima dell'uso.Naturalmente sono. Sistemi in buona parte dei casi più sofisticati ma al tempo stesso relativamente più facili per gli utilizzatori meno esperti.Per la preparazione e l'inoltro, si può, in ogni caso,delle fatture elettroniche compilando il modello di delega approvato dall'Agenzia delle Entrate il 5 novembre scorso.