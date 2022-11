Brillanti le Borse asiatiche. Cina arranca per politiche Covid

(Teleborsa) -, nonostante la, secondo quanto affermato sabato da funzionari sanitari, aggiungendo che le misure devono essere attuate in modo più preciso e soddisfare i bisogni delle persone vulnerabili.I lockdown in risposta ai casi COVID-19 hanno portato, il più grande contractor di elettronica al mondo e primo assemblatore di iPhone di Apple, a rivedere al ribasso l'outlook per gli ultimi tre mesi del 2022. I problemi all'impianto di Zhengzhou hanno effetti negativi a cascata anche sulleda parte di Apple.Intanto, ledello 0,3% a ottobre rispetto all'anno precedente, mancando significativamente le aspettative di un aumento del 4,3% e registrando un forte calo rispetto alla crescita del 5,7% a settembre.Lenon avranno un impatto diretto e immediato sulla Cina, ha affermato Morgan Stanley in una nota. I risultati, tuttavia, potrebbero indicare che una proposta per lo screening delle società statunitensi che investono in Cina potrebbe riemergere.Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,21%, mentre, al contrario, restano piatte, con le quotazioni che si posizionano allo 0,18%, e Shanghai, che sale dello 0,23%.Effervescente(+3,11%); con analoga direzione, sale(+0,99%). Sui livelli della vigilia(0%); in frazionale progresso(+0,56%).Piccolo spunto rialzista per l'Euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,37%. Balza in avanti l'Euro nei confronti della divisa cinese, che amplia la performance positiva, con un incremento dello 0,77%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)01:50: Partite correnti (atteso 234,5 Mld ¥; preced. 59 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. 0,9%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%).