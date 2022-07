Brillante Piazza Affari, trainata da bancari e petroliferi

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per le borse europee, con Piazza Affari che mette a segno la stessa performance positiva ed è trainata dai titoli bancari e petroliferi. Cresce l'attesa per l'intervento di Draghi in Parlamento, previsto mercoledì, e per le decisioni della Banca centrale europea (BCE), che giovedì dovrebbe procedere con l'atteso rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base e con la presentazione del meccanismo anti-frammentazione. Intanto, oggi l'euro ha risalito la china e con un picco di seduta appena sopra 1,02 sul dollaro si è riportato ai livelli di 10 giorni fa, dopo la fase di ribassi che l'ha fatto cadere sotto la parità con il dollaro per la prima volta in vent'anni.

La giornata è stata dominata dalle notizie riguardanti la crisi energetica. L'Algeria firmerà un accordo per la fornitura di gas all'Italia per 4 miliardi dollari, mentre la Commissione europea e l'Azerbaigian hanno firmato un memorandum d'intesa per raddoppiare le importazioni di gas entro il 2027. L'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha sollecitato l'Europa ad adottare misure immediate per ridurre il consumo di gas prima dell'inverno.

Imprendiroma, società attiva nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, è stata ammessasu Euronext Growth Milan (EGM) e debutterà mercoledì 20 luglio 2022.

Seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,73%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.709,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,00%.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +212 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,27%.



Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,74%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,83%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,93%.



Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 21.169 punti (+1,13%); sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share, che termina gli scambi a 22.956 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,4%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+0,85%).



Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,86 miliardi di euro, in calo di 311,8 milioni di euro, rispetto ai 2,17 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,66 miliardi di azioni, rispetto ai 0,7 miliardi precedenti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Tenaris, con un importante progresso del 4,06%.



In evidenza Banco BPM, che mostra un forte incremento del 3,15%.



Svetta Nexi che segna un importante progresso del 2,68%.



Vola Intesa Sanpaolo, con una marcata risalita del 2,57%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -7,07%.



Pensosa Interpump, con un calo frazionale dello 0,68%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+6,86%), Saras (+5,21%), Mfe A (+4,38%) e Safilo (+4,35%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intercos, che ha archiviato la seduta a -1,42%.



Spicca la prestazione negativa di Webuild, che scende dell'1,19%.



Seco scende dell'1,08%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Lunedì 18/07/2022

16:00 USA: Indice NAHB (atteso 66 punti; preced. 67 punti)



Martedì 19/07/2022

08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)

08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (preced. -19,7K unità)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,1%).