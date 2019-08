Brillante Piazza Affari in attesa avvio consultazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori in attesa dell'avvio delle consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo Governo.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,19%, a 56,8 dollari per barile.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +201 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,34%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,08%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,07%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,40%.; bene il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.736 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,23%), come il FTSE Italia Star (1,1%).In luce sul listino milanese i comparti alimentare (+2,70%), automotive (+2,70%) e servizi finanziari (+2,50%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto media, che riporta una flessione di -0,73%.di Piazza Affari, incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 4,41%.In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 4,11%.Decolla Exor, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza Prysmian, che mostra un forte incremento del 3,37%.di Milano, Technogym (+4,99%), Credito Valtellinese (+3,65%), Datalogic (+3,64%) e Interpump (+2,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tod's, che ottiene -3,80%.Pessima performance per Mediaset, che registra un ribasso del 2,00%.Tentenna Aeroporto di Bologna, che cede lo 0,68%.Sostanzialmente debole Banca Farmafactoring, che registra una flessione dello 0,66%.