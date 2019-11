Brillante Piazza Affari con l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee sugli sviluppi positivi nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'S&P-500.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,115. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,46%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,14%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,00%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,35%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,92%, e buona performance per Parigi, che cresce dell'1,08%., consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share a 25.319 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,02%), come il FTSE Italia Star (1,3%).In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+4,56%), bancario (+1,98%) e beni industriali (+1,86%).Tra idi Milano, in evidenza Ferrari (+6,51%) sul rialzo dei target per il 2019, CNH Industrial (+4,50%) in attesa di sviluppi sul dossier PSA, Leonardo (+3,99%) e Saipem (+3,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon -1,04%.Deludente Juventus, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap, Datalogic (+10,60%), Brembo (+6,24%), De' Longhi (+6,04%) e Carel Industries (+4,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Sias, che ottiene -2,36%.Vendite su Salini Impregilo, che registra un ribasso dell'1,86%.Seduta negativa per ASTM, che mostra una perdita dell'1,74%.Fiacca Autogrill, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.