Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,44 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,86%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,81%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,86%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,06% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,52%).Buona la performance a Milano dei comparti beni industriali (+3,65%), tecnologia (+1,38%) e vendite al dettaglio (+1,27%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla Atlantia, con un importante progresso del 20,40%.In evidenza Leonardo, che mostra un forte incremento del 2,32%.Svetta Pirelli che segna un importante progresso del 2,13%.Buzzi Unicem avanza dell'1,74%.Tra i, Autogrill (+1,94%), Datalogic (+1,86%), ASTM (+1,81%) e BPER (+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Credem, che continua la seduta con -1,22%.Contrazione moderata per Aeroporto di Bologna, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotono Brunello Cucinelli che mostra una limatura dello 0,87%.Deludente Enav, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.