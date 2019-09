Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sovraperforma le borse europee, in attesa che il premier Giuseppe Conte salga al Quirinale con la lista dei ministri del nuovo Governo M5s - Pd.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,099. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,60%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +152 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,84%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,73%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,15%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.605 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,3%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori beni per la casa (+2,26%), beni industriali (+2,09%) e assicurativo (+2,02%).di Milano, troviamo Pirelli (+3,87%), Atlantia (+3,75%), Moncler (+3,17%) e Poste Italiane (+2,63%).Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+4,79%), RCS (+3,84%), Biesse (+3,64%) e Interpump (+3,62%).