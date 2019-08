Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che beneficiano del crollo dello Spread al di sotto dei 200 punti. Buona giornata anche per le borse europee.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,111. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.530,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,36%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +192 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,25%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,50%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,11%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,30%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell'1,21%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,09%. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+1,76%), vendite al dettaglio (+1,54%) e petrolio (+1,46%).Tra lea grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 3,08%.Brilla BPER, con un forte incremento (+2,64%).Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 2,55%.Exploit di Ferrari, che mostra un rialzo del 2,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.del FTSE MidCap, Banca Ifis (+5,57%), MARR (+3,47%), Banca MPS (+2,34%) e RCS (+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ascopiave, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Sotto pressione Mediaset, con un forte ribasso dell'1,01%.Sostanzialmente debole IMA, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dello 0,93%.