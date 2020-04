Brillano i mercati. Faro su vertice UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Proseguono positive le principali borse europee confermando l'intonazione rialzista evidenziata in avvio. Nel frattempo,, dopo lo scivolone dei giorni scorsi, a causa del crollo dei consumi in scia alla chiusura delle aziende di numerosi Paesi mondiali in piena emergenza sanitaria.Lo sguardo degli investitori resta sempre concentrato sul Consiglio europeo di domani, giovedì 23 aprile.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.696,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,38%) si attesta su 11,41 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +261 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,16%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,34%, ottima performance per Londra, che registra un progresso dell'1,55%. Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,79%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,52% sul FTSE MIB.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+4,77%), viaggi e intrattenimento (+1,94%) e bancario (+1,90%).Tra idi Milano, in evidenza Fineco (+6,96%), STMicroelectronics (+5,66%), Azimut (+3,22%) e Diasorin (+3,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,23%.Spicca la prestazione negativa di Moncler, che scende dell'1,06%.Tentenna Pirelli, con un modesto ribasso dello 0,87%.Giornata fiacca per CNH Industrial, che segna un calo dello 0,68%.Tra i, Illimity Bank (+5,65%), Banca Mediolanum (+3,66%), Brunello Cucinelli (+3,13%) e Enav (+2,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -1,83%.Ivs Group scende dell'1,56%.Calo deciso per Aeroporto di Bologna, che segna un -1,23%.Sotto pressione Tamburi, con un forte ribasso dell'1,02%.