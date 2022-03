Brillano i mercati europei, sostegno da parole Putin

(Teleborsa) - Piazza Affari in rally si allinea alla buona performance delle altre borse europee che, dopo un avvio più incerto, prendono con decisione la via del rialzo. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le dichiarazioni rilasciate dal Presidente russo Vladimir Putin al collega bielorusso Aleksandr Lukashenko che ha parlato di "sviluppi positivi" nel processo di negoziazione con l'Ucraina.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'Oro è in calo (-0,97%) e si attesta su 1.978,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,81%.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.



Tra le principali Borse europee effervescente Francoforte, con un progresso del 3,10%, incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento dell'1,55%; in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento del 2,30%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,35% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.600 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+14,73%), Iveco Group (+8,24%), Telecom Italia (+6,39%) e Banco BPM (+5,44%).



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sanlorenzo (+9,78%), Brunello Cucinelli (+8,75%), Fincantieri (+8,69%) e Seco (+7,03%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su De' Longhi, che ottiene -1,34%.



Vendite su Datalogic, che registra un ribasso dell'1,34%.



Sottotono Alerion Clean Power che mostra una limatura dello 0,69%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Venerdì 11/03/2022

00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 0,1%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,4%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,1%; preced. 4,9%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 0,4%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%).