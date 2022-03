Brillano i mercati europei. Milano trainata da banche e assicurazioni

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. Piazza Affari è trainata da banche e assicurazioni. Il FTSE Italia All-Share Insurance mostra un rialzo del 4%, grazie all'ottima seduta di Generali, con il titolo sostenuto dalle speculazioni attorno alla battaglia sulla governance. Il FTSE Italia All-Share Banks sale del 3,5%, con ottimi rialzi per UniCredit, BPER, MPS e Intesa Sanpaolo.

Gli investitori sono tornati ad acquistare con una certa convinzione dopo i cali causati dal conflitto: le speranze sono per passi avanti nei negoziati tra Ucraina e Russia, ma allo stesso tempo i listini potrebbero aver metabolizzato gli effetti della guerra, in quanto il conflitto non sembra destinato ad esaurirsi nel breve periodo.

Secondo Felipe Villaroel, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Management, "l'attuale sell-off degli asset rischiosi è un calo nel mezzo di questo ciclo. La probabilità di recessione è probabilmente aumentata, ma per noi le prove suggeriscono fortemente che non dovremmo preoccuparci più di tanto".



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.932 dollari l'oncia, in calo dell'1,32%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 108,6 dollari per barile, in netto calo del 4,62%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,10%.

Tra i listini europei incandescente Francoforte, che vanta un incisivo incremento del 2,09%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,68%, e in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento dell'1,84%.



Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,13%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 27.357 punti.



Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,31%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,49%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+8,10%), Unicredit (+4,87%), Generali Assicurazioni (+4,43%) e BPER (+4,19%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -1,48%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, OVS (+5,49%), Antares Vision (+4,68%), Autogrill (+4,56%) e Alerion Clean Power (+4,12%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene -1,50%.



Sostanzialmente debole Ariston Holding, che registra una flessione dello 0,94%.



Si muove sotto la parità Wiit, evidenziando un decremento dello 0,72%.



Contrazione moderata per Carel Industries, che soffre un calo dello 0,64%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Lunedì 28/03/2022

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)



Martedì 29/03/2022

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94 punti; preced. 98 punti)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%).