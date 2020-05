Brillano i mercati europei. Milano in pole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, Milano inclusa, in un generale clima di ottimismo per la graduale riapertura delle attività economiche.Sul mercato valutario, seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%. L'Oro è in calo (-0,7%) e si attesta su 1.714,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,65%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +197 punti base, con un calo di 9 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,54%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1%. Bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,24%. Buona performance per Parigi, che cresce dell'1,46%.il FTSE MIB (+1,5%), che raggiunge i 17.860 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori beni per la casa (+3,92%), bancario (+3,57%) e immobiliare (+2,85%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -2,01%.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per BPER, che registra un progresso del 10,43%.Exploit di Ferragamo, che mostra un rialzo del 7,28%.Su di giri Leonardo (+6,7%).Acquisti a piene mani su Mediobanca, che vanta un incremento del 5,66%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diasorin, che prosegue le contrattazioni a -5,92%.Crolla Nexi, con una flessione del 2,36%.Discesa modesta per Terna, che cede un piccolo -0,75%.Pensosa Buzzi Unicem, con un calo frazionale dello 0,66%.del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+7,93%), Illimity Bank (+6,28%), Anima Holding (+6,03%) e Cattolica Assicurazioni (+4,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -3,01%.Vendite a piene mani su MARR, che soffre un decremento del 2,22%.Pessima performance per Technogym, che registra un ribasso del 2,17%.Sessione nera per Inwit, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.