Brillano i mercati europei e Piazza Affari a metà giornata

(Teleborsa) -, che si allinea al trend generale, scommettendo in una evoluzione positiva delle relazioni commerciali fra USA e Cina.restano certamente molterelative alla(oggi il voto di sfiducia al Governo May) e al parere che l'darà sulle leggi di bilancio di Francia e Italia.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +274 punti base, con un forte calo di 15 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,99%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,23%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell'1,26%, vola Parigi, con una marcata risalita dell'1,92%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,75%.Tra idi Milano, in evidenza Enel (+3,10%), Poste Italiane (+3,08%), Intesa Sanpaolo (+3,00%) e Banca Generali (+2,69%), quest'ultima dopo i positivi dati della raccolta.Resta al palo Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -7,24% dopo le dimissioni del CFO e un downgrade.