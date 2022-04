Brillano i mercati europei. A Milano focus su Banco BPM e Atlantia

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. A Piazza Affari il focus degli investitori è sulle due partite calde di questi giorni. Da un lato Banco BPM, che strappa dopo che Crédit Agricole ha messo le mani sul 9,2% del capitale della banca milanese, e dall'altro Atlantia, che continua a guadagnare terreno sulle indiscrezioni che vorrebbero Edizione e Blackstone pronte a lanciare un'OPA a cavallo di Pasqua. I riflessi del risiko bancario hanno effetti anche su Anima (che ha Banco BPM come suo principale azionista e partner strategico), il cui titolo vola nella seduta odierna.

"Riteniamo che l'operazione sia positiva per Banco BPM dato che da un lato è prova della solidità delle prospettive future dal punto di vista operativo, dall'altro riteniamo ravvivi l'appeal speculativo sul titolo, alla luce dalla presenza di un investitore industriale di qualità come Credit Agricole, con un comprovato track-record in ambito M&A - hanno scritto gli analisti di Equita - Riteniamo che le probabilità di una business combination siano elevate sebbene le modalità e le tempistiche rimarranno da valutare".

"Anima potrebbe diventare un interessante target per Amundi", la società di gestione del risparmio dell'Agricole, rilevano gli analisti di Bestinver. "Entrambi hanno lo stesso business e Anima tratta a forte sconto rispetto ad Amundi". "Anima potrebbe costituire un asset importante per entrambi", rileva Morgan Stanley, che ricorda come Banco BPM distribuisca circa il 60% dei prodotti di Anima attraverso il suo network, mentre l'accordo di distribuzione di Amundi con Unicredit, siglato dopo l'acquisizione di Pioneer, scadrà nel 2026.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 96,08 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,37%.



Nello scenario borsistico europeo andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,4%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,09%, e Parigi avanza dell'1,38%.



Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,91%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share, che continua gli scambi a 27.017 punti.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,3%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,75%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+15,14%), BPER (+3,80%), Moncler (+3,76%) e Iveco Group (+3,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -1,92%.



Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell'1,20%.



Tentenna DiaSorin, che cede lo 0,95%.



Sostanzialmente debole Campari, che registra una flessione dello 0,88%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Anima Holding (+8,19%), Banca Popolare di Sondrio (+5,65%), Credem (+3,42%) e Brunello Cucinelli (+3,24%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -5,26%.



Seduta negativa per Salcef Group, che scende del 3,24%.



Sensibili perdite per Intercos, in calo del 2,36%.



Rai Way scende dell'1,22%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Venerdì 08/04/2022

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,6%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,1%)



Lunedì 11/04/2022

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,8%).