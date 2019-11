Brillano i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. In generale il clima è positivo tra gli investitori cheSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,42%, a 57 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%. Ben impostata Londra con un incremento dell'1,03%. Tonica Parigi che evidenzia un vantaggio dell'1,01%., con il FTSE MIB che avanza a 23.277 punti.In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+4,15%), petrolio (+1,88%) e bancario (+1,68%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Ferrari, che vanta un incremento del 4,81% grazie alla trimestrale e alla revisione degli obiettivi per il 2019.Effervescente Fiat Chrysler, con un progresso del 3,88% ancora sull'onda favorevole di una fusione con il Gruppo francese PSA-Peugeot.In primo piano anche CNH Industrial, che mostra un forte aumento del 3,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.del FTSE MidCap, Datalogic (+9,12%), De' Longhi (+4,88%), Banca Popolare di Sondrio (+3,04%) e Brembo (+2,55%).Giù, invece, Salini Impregilo -2,13% seguita da Sias -1,51% e Ivs Group -0,82%.