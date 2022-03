Brillano gli Eurolistini, ottimismo su negoziati Russia-Ucraina

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'S&P-500., con gli investitori ottimisti per i passi avanti nei negoziati in Turchia, tra Russia e Ucraina, anche se la tregua ancora non c'è.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,111. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.912,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,97%, scendendo fino a 102,8 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +149 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,13%.



Tra gli indici di Eurolandia in evidenza Francoforte, che mostra un forte incremento del 2,79%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,86%; svetta Parigi che segna un importante progresso del 3,08%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,41%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share, che arriva a 27.628 punti.



A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,22 miliardi di euro, con un incremento di ben 585,6 milioni di euro, pari al 22,25% rispetto ai precedenti 2,63 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,91 miliardi di azioni.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Unicredit, con una marcata risalita del 7,52%.



Brilla DiaSorin, con un forte incremento (+6,68%).



Ottima performance per Stellantis, che registra un progresso del 6,64%.



Exploit di Amplifon, che mostra un rialzo del 6,34%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CNH Industrial, che ha archiviato la seduta a -3,72%.



Seduta negativa per Terna, che scende del 3,05%.



Sensibili perdite per Tenaris, in calo del 2,73%.



In apnea Leonardo, che arretra del 2,35%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sanlorenzo (+11,35%), Safilo (+9,26%), Biesse (+7,93%) e OVS (+7,90%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fincantieri, che ha chiuso a -2,61%.



Tonfo di Rai Way, che mostra una caduta del 2,07%.



In rosso Antares Vision, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.



Spicca la prestazione negativa di IREN, che scende dell'1,73%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Martedì 29/03/2022

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94 punti; preced. 97 punti)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,4%; preced. 18,6%).