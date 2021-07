Brilla Virgin Galactic su nuovo test con Branson a bordo

1 Minuto di Lettura

Venerdì 2 Luglio 2021, 17:00







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Virgin Galactic Hldgs, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,86%, attestandosi a 47,88. A spingere il titolo della compagnia spaziale è la notizia che il prossimo test per i suoi voli spaziali si terrà l'11 luglio e a bordo ci sarà anche il fondatore Richard Branson.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 52,47 e successiva a 59,71. Supporto a 45,23.