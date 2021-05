20 Maggio 2021

(Teleborsa) - Effervescente Viacomcbs, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,92% e si attesta a 40,85. Il conglomerato dei media statunitense beneficia di un upgrade da parte di Bank of America a "buy" dopo la maxi fusione dei giorni scorsi tra WarnerMedia (divisione di AT&T) e Discovery.

"Riteniamo che la transazione recentemente annunciata tra Discovery e WarnerMedia stimolerà un ulteriore consolidamento dei media poiché i partecipanti al settore cercano una maggiore scala - hanno scritto gli analisti di BofA in una nota - A nostro avviso, la vasta gamma di contenuti di Viacomcbs (una raccolta di oltre 140.000 episodi TV e oltre 3.600 film) ha valore come entità intera o se venduti in singole parti".

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 41,59 e successiva a quota 42,85. Supporto a 40,33.