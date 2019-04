Brilla Tenaris: Rocca scagionato da accuse di corruzione in Argentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Protagonista a Piazza Affari Tenaris, che mostra un'ottima performance del 2,70% conquistando la vetta del paniere FTSE MIB. A scaldare il titolo la notizia che la Corte d'appello argentina ha rivisto le accuse mosse lo scorso novembre contro, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo.Il movimento del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni tecniche di breve periodo di Tenaris suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 13,15 Euro e supporto visto a quota 12,75. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 13,54.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)