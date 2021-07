Brilla Sourcesense, mercato premia i conti del primo semestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Brilla Sourcesense, che passa di mano con un aumento del 7,05%, portandosi a 2,43. Il titolo della società operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese è il migliore dell'AIM Italia. Il mercato ha premiato i conti del primo semestre, diffusi ieri sera a mercato chiuso.



I ricavi sono stati pari a 9,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 46% rispetto al primo semestre 2020, mentre l'EBITDA è stato di 1,2 milioni di euro, in incremento del 56%.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,487 e successiva a 2,617. Supporto a 2,357.