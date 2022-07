Brilla Prima Industrie, vicino a prezzo potenziale OPA fondi Alpha e Peninsula

Martedì 12 Luglio 2022, 15:45







(Teleborsa) - Protagonista Prima Industrie che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 16,06% a 21,8 euro. Il titolo ha toccato un massimo a 22,3 euro vicino ai 25 euro di una potenziale OPA dei fondi Alpha e Peninsula, che hanno presentato manifestazioni di interesse ad alcuni azionisti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che il produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +52,95%, rispetto a +1,55% dell'indice dei titoli del segmento STAR).

Tecnicamente, Prima Industrie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,4.