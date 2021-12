Brilla il mercato di Tokyo. Spiccano i titoli dei semiconduttori

(Teleborsa) - Sessione euforica per Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra un balzo del 2,08%; sulla stessa linea, performance positiva per Shenzhen, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per Shanghai, che mostra un rialzo dello 0,88%. La giornata è priva di dati macroeconomici significativi, ma il governo giapponese ha migliorato il suo outlook sull'economia per la prima volta in 17 mesi a dicembre. I titoli dei semiconduttori sono aumentati dopo che l'azienda statunitense Micron ha battuto le attese del mercato e comunicato una guidance positiva.



In denaro Hong Kong (+1,08%); con analoga direzione, guadagni frazionali per Seul (+0,41%). In netto miglioramento Mumbai (+1,72%); sulla stessa tendenza, in rialzo Sydney (+0,85%).



Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido +0,01%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,86%.