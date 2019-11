Brilla Hera, mercato premia conti 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hera, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,71%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati annunciati dalla multiutility bolognese, la vigilia. Il bilancio dei primi nove mesi ha evidenziato una crescita a doppia cifra per utili e ricavi. La società ha citato unache "riflette un'esecuzione efficace del Piano industriale al 2022, avendo già raggiunto il 42% della crescita attesa di 200 milioni di euro di MOL, in anticipo rispetto alle tempistiche pianificate".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda multiservizi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo di Hera sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,959 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,869. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,049.