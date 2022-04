Brilla Fineco. Per Equita è "best pick"

Venerdì 1 Aprile 2022, 14:30







(Teleborsa) - Ottima seduta in borsa per FinecoBank, che risulta uno dei migliori titoli del FTSE MIB. Le azioni della banca fintech quotata su Euronext Milan beneficiano del fatto che Equita le abbia inserite nella selezione Best Picks. "La società è ottimamente posizionata per sfruttare alcuni trend strutturali come la digitalizzazione e aumento richiesta di consulenza, ha avuto un fortissimo trend di raccolta nel 2021 con un miglioramento della produttività", scrivono gli analisti dell'investment bank indipendente. Apprezzati anche il flusso diversificato di ricavi (banking, brokerage, Investing e AM) e la piattaforma digitale proprietaria.



Spicca il volo Fineco, che si attesta a 14,19, con un aumento del 2,64%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 14,31 e successiva a quota 14,66. Supporto a 13,97.