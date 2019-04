Brilla Ferragamo grazie a giudizio positivo di Main First

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rialzo per Ferragamo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,49%.A fare da assist alle azioni contribuisce un. L'Ufficio Studi ha portato la raccomandazione a "outperform" dalla precedente "neutral" ea 24 euro da 19.Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della maison del lusso rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 20,85 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19,99. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 19,51.