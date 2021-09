Brilla Citrix Systems su investimento di Elliott Management

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Ottima performance per Citrix Systems, che scambia in rialzo del 5,42% e si attesta a 109,3. La multinazionale - che fornisce tecnologie per la virtualizzazione desktop e server, networking e cloud computing - beneficia di un articolo del Wall Street Journal, il quale afferma che l'hedge fund attivista Elliott Management ha accumulato una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari nella società.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 111,3 e successiva a quota 114,3. Supporto a 108,3.