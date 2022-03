Brilla Caterpillar promossa da Jefferies

Martedì 8 Marzo 2022, 17:15







(Teleborsa) - Grande giornata per Caterpillar, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,90%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Jefferies. Gli esperti dell'ufficio studi hanno ha alzato il giudizio sul titolo del produttore di macchine per il movimento terra portandolo a "buy" dal precedente "hold".



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gigante delle macchine movimento terra rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di medio periodo di Caterpillar rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 213 USD, mentre i supporti sono stimati a 205,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 220,6.