Brilla Bed Bath & Beyond, Laura Crossen CFO ad interim

Mercoledì 7 Settembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Brilla Bed Bath & Beyond che passa di mano con un aumento del 3,99% dopo essere scivolate in scia alla morte del suo direttore finanziario Gustavo Arnal.



L'azienda di articoli per la casa ha nominato al suo posto la responsabile della contabilità Laura Crossen come direttore finanziario ad interim.



Lo scenario su base settimanale della catena retail americana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bed Bath & Beyond, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,848 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,787 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,375.